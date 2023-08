Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), hat am Freitag in Jackson Hole ein klares Signal zur Politik der Europäischen Zentralbank vermieden. Sie ging dabei auch nicht auf die Aussichten für die geldpolitische Sitzung am 14. September des EZB-Rates ein. Damit gibt sie ihren Ratskollegen nun Raum, öffentlich über die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung zu debattieren, sobald in der laufenden Woche wichtige Konjunkturdaten eintreffen.