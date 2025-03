Lagarde machte in der Rede auf der Konferenz «The ECB and Its Watchers» in Frankfurt klar, dass sie dazu noch keine Details nennen könne. Grundsätzlich gelte jedoch, dass die Zentralbank zustandsabhängig reagiere, etwa wenn es Störfeuer von aussen durch unvorhergesehene Ereignisse gebe. «Mit anderen Worten: Die Geldpolitik sollte je nach Kontext sowie Ursprung, Ausmass und Dauer der Schocks unterschiedlich reagieren.» Ein zentrales Element dieser sogenannten Reaktionsfunktion der EZB sei die genaue Beobachtung der Inflationserwartungen - und zwar auf den Märkten und bei Analysten sowie Prognostikern wie auch bei Haushalten und Unternehmen.