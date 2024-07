Fragezeichen blieben aber hinsichtlich des Wirtschaftswachstums in der 20-Länder-Gemeinschaft, sagte Lagarde am Dienstag bei einer Diskussion auf dem Notenbankforum der EZB in Sintra in Portugal. «Wir sind auf dem Weg der Disinflation sehr weit fortgeschritten», sagte Lagarde. Die Inflation in der Euro-Zone liegt inzwischen im Juni bei 2,5 Prozent. Damit ist die Zielmarke der Währungshüter von 2,0 Prozent nicht mehr weit entfernt. Noch im Herbst 2022 hatte die Teuerung zeitweise bei über zehn Prozent gelegen.