"Ich würde mir wünschen, dass die Inflation im Oktober ihren Höchststand erreicht hat, aber ich fürchte, dass ich nicht so weit gehen würde", sagte sie am Montag in Brüssel gegenüber den europäischen Parlamentariern. "Es gibt zu viel Unsicherheit, insbesondere bei einer Komponente, nämlich der Weitergabe der hohen Energiekosten vom Grosshandel zum Einzelhandel, um anzunehmen, dass die Inflation tatsächlich ihren Höhepunkt erreicht hat. Es würde mich überraschen."