Das Wachstum würde dadurch gedämpft werden und die Inflation angeheizt, sagte Lagarde am Donnerstag im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments in Brüssel und reihte sich damit in ähnliche Warnungen vieler Spitzenpolitiker und Ökonomen ein. Die Lage entwickele sich natürlich weiterhin. «Allerdings legt die Analyse der EZB nahe, dass ein US-Zoll von 25 Prozent auf Importe aus Europa das Wachstum im Euroraum im ersten Jahr um etwa 0,3 Prozentpunkte verringern würde», sagte sie. Sollte Europa mit einer Erhöhung von Zöllen auf US-Importe reagieren würde sich dieser Wert Lagarde zufolge auf etwa 0,5 Prozentpunkte erhöhen.