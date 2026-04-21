«Wir müssen bereit sein, zu handeln, ‌sobald ⁠wir über die notwendigen Informationen verfügen», sagte die Französin am Montagabend auf dem Jahresempfang ⁠des Bankenverbandes BdB in Berlin. Die EZB sei ihrem Mandat der Preisstabilität verpflichtet: Man werde sicherstellen, dass ‌die Inflation auf mittlere Sicht auf zwei Prozent zurückgeführt ‌werde. «Und wir werden so handeln, wie ​es die Situation erfordert», fügte sie hinzu. Die wirtschaftliche Lage lasse keinen Zweifel: Je länger der Nahost-Konflikt anhalte, desto mehr verschlechterten sich die Aussichten – und das nicht linear. «Daher ist die zeitliche Dauer der Schlüssel, um zu beurteilen, auf welches Szenario wir uns ‌einstellen müssen.»