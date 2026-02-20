EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat nach Berichten über angebliche Pläne für einen vorzeitigen Abgang in einem Zeitungsinterview erklärt, dass ‌sie ⁠ihre Amtszeit bis zum Ende absolvieren wolle. «Wenn ich auf all ⁠diese Jahre zurückblicke, denke ich, dass wir viel erreicht haben, dass ich viel erreicht ‌habe», sagte sie dem «Wall Street Journal» in einem ‌am Donnerstag (US-Ortszeit) veröffentlichten Interview. «Wir müssen ​das konsolidieren und sicherstellen, dass es wirklich solide und verlässlich ist. Meine Grundannahme ist daher, dass dies bis zum Ende meiner Amtszeit dauern wird.» Die «Financial Times» hatte zuvor berichtet, Lagarde wolle ‌ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) vorzeitig niederlegen, um dem scheidenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein Mitspracherecht bei der Wahl ihrer Nachfolge zu geben.