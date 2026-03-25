Bei einem zeitlich und von der Intensität her begrenzen Energieschock könne man aber durch die Entwicklung durchschauen, sagte Lagarde. Hier könne ein zu frühes Handeln kontraproduktiv sein. «Sollte der Schock zu einer starken, wenn auch nicht allzu anhaltenden Überschreitung unseres Zielwerts führen, könnte eine gewisse Anpassung der Politik gerechtfertigt sein», sagte Lagarde. Man verfüge über abgestufte Handlungsoptionen.