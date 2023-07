Die Währungshüter stuften es als wesentlich ein, zu kommunizieren, dass die Geldpolitik noch einen weiteren Weg zurücklegen muss, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll des Zinstreffens am 14. und 15. Juni in Frankfurt hervorgeht. "Es wurde die Sichtweise vertreten, dass der EZB-Rat nötigenfalls eine Anhebung der Zinssätze über den Juli hinaus in Betracht ziehen könnte", hieß es darin. Insbesondere die hartnäckig hohe Kerninflation, in der die schwankungsreichen Preise für Energie- und Lebensmittel außen vor bleiben, bereiteten den Euro-Wächtern auf dem Treffen Sorgen.