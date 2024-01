Börsen eilen EZB mit Zinssenkungsfantasien davon

Auf dem Treffen brachten die Währungshüter auch ihre Sorge zu Ausdruck, die Börsen könnten es mit ihren Zinssenkungsspekulationen übertreiben. «Es wurde die Sorge geäussert, dass die starken Neubewertungen am Markt die Finanzbedingungen übermässig lockern könnten», hiess es im Protokoll. Dies könne den Prozess der Inflationsverringerung gefährden. Seit dem Dezember-Treffen versuchten eine Reihe von Währungshütern, ausufernde Zinssenkungsfantasien an den Finanzmärkten wieder einzufangen. In den vergangenen Tagen nutzten mehrere Euro-Wächter, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, das laufende Weltwirtschaftsforum in Davos als Plattform, um sich gegen die Erwartung rascher Zinssenkungen zu stemmen.