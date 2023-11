Es wurde als wichtig erachtet, dass der EZB-Rrat eine ungerechtfertigte Lockerung der Finanzierungsbedingungen vermeide, hiess es in dem Protokoll der Oktober-Sitzung in Athen, das die Euro-Notenbank am Donnerstag veröffentlichte. «Darüber hinaus sprachen sich Mitglieder dafür aus, die Tür für eine mögliche weitere Zinserhöhung offenzuhalten, im Einklang mit der Betonung des EZB-Rats auf Datenabhängigkeit», hiess es in darin. Auf der Sitzung hatte die Euro-Notenbank nach zehn Zinsanhebungen in Folge angesichts der schwächelnden Konjunktur und rückläufiger Inflationszahlen eine Zinspause beschlossen.