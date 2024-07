Die einlaufenden Wirtschaftsdaten hätten sie nicht darin bestärkt, dass die Teuerung bis 2025 auf das Notenbankziel von zwei Prozent sinken werde, hiess es im Protokoll des geldpolitischen Treffen vom 6. Juni, das die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichte. Weitere Verzögerungen bei der Verringerung der Inflation könnten es künftig für die Notenbank komplizierter machen, die Inflationserwartungen in der Spur zu halten.