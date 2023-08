Euro-Wächter argumentierten, dass die EZB noch eine Wegstrecke bei den Zinsen zu gehen habe, vor allem wenn die Inflation nicht so schnell zurückweiche wie erwartet, hiess es in dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll des Zinstreffens am 26. und 27. Juli. Eine Zinserhöhung im September wäre dann notwendig, wenn es keine überzeugenden Beweise dafür gebe, dass die bisherigen Zinsschritte zur Senkung der Inflation ausreichten. Die nächste Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist am 14. September in Frankfurt.