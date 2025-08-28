Die EZB hatte im Juli nach einer Serie von sieben Zinssenkungen in Folge pausiert. Der Leitzins im Euroraum, das ist der Einlagesatz, liegt damit weiterhin bei 2,0 Prozent. Ihn erhalten Finanzinstitute, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken. Über diesen Zins steuert der EZB-Rat massgeblich seinen geldpolitischen Kurs. EZB-Chefin Christine Lagarde, hatte auf der Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss auf das transatlantische Hin-und-Her in der Zollpolitik und die noch nicht absehbaren Folgen für Inflation und Konjunktur im Euroraum hingewiesen. Am Finanzmarkt wurde vor Veröffentlichung der Protokolle die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinspause auf der nächsten geldpolitischen Sitzung am 11. September auf über 90 Prozent taxiert.