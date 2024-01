Im Blickpunkt steht dabei die Distributed-Ledger-Technologie (DLT), auf der unter anderem Cyberdevisen wie Bitcoin aufbauen, wie die Währungshüter am Montag in Frankfurt in einem Aufsatz mitteilten. Geprüft würden mögliche Auswirkungen, wenn eine Abwicklung von finanziellen Grosstransaktionen in Zentralbankgeld auf solchen DLT-Plattformen erfolge. Neben Schein-Transaktionen in Testumgebungen soll im Rahmen des Vorstosses auch eine begrenzte Anzahl von echten Geldtransfers auf dieser Technologie verrechnet werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte im April 2023 eine solche Untersuchung der DLT-Technolgie in Aussicht gestellt.