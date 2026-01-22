Die Währungshüter beliessen den Leitzins auf der letzten Ratssitzung des ​vorigen Jahres bei 2,0 Prozent. Angesichts des nachlassenden Inflationsdrucks hatte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 in mehreren Schritten ‌halbiert und seither die Füsse stillgehalten. ⁠Sie wird nach den Worten ihres Chefvolkswirts Philip ‌Lane vorerst keine Zinsänderung debattieren, falls die Wirtschaft auf Kurs bleibt. Der Ire zeigte sich ‍jüngst zuversichtlich, dass sich die Inflation im Euroraum nachhaltig bei zwei Prozent stabilisieren werde. Die Teuerungsrate im Euroraum lag im ​Dezember mit 1,9 Prozent knapp unter dem Zielwert der ‍EZB von 2,0 Prozent, den die Währungshüter mittelfristig als ideal für die Wirtschaft ansehen.