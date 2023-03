Die EZB hatte am Freitag im Kampf gegen die Inflation trotz der jüngsten Turbulenzen ihren Leitzins erneut um 0,5 Punkte angehoben - auf nunmehr 3,5 Prozent. Zuvor hatte der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA weltweit Schockwellen an den Börsen und Sorgen um die Stabilität des Bankensektors ausgelöst. In Europa sorgte zudem zuletzt die milliardenschwere Rettung der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch den grösseren Rivalen UBS für Kritik und Skepsis. Mit der drei Milliarden Franken schweren Not-Übernahme sollte eine neue Finanzkrise im Keim erstickt werden. Allerdings kam etwa die Frage auf, ob dadurch nicht eine Bank entsteht, die zu gross ist für ein Land wie die Schweiz. Ob dies nicht gefährlich sei, dass die Bilanzsumme der neuen UBS doppelt so gross wie die gesamte Wirtschaftsleistung der Schweiz, sagte Holzmann: "Es könnte gefährlich werden, aber es muss nicht gefährlich werden".