EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Donnerstag nach der Zinssitzung in Frankfurt die Finanzmärkte auf erste Zinssenkung womöglich bereits auf der Sitzung im Juni vorbereitet. Einige Kollegen von Rehn im EZB-Rat sprachen sich zudem schon für eine weitere Zinssenkung im Anschluss aus. Finnlands Notenbankchef schloss sich dem allerdings nicht an. «Die EZB trifft ihre Zinsentscheidungen von Sitzung zu Sitzung auf Grundlage der neuesten Informationen, ohne sich im Voraus auf einen bestimmten Zinssatz festzulegen», merkte er an.