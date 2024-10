Am vergangenen Donnerstag senkte die EZB zum dritten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins. Anleger rechnen nun bei jeder der nächsten vier bis fünf Sitzungen der Notenbank mit weiteren Zinssenkungen. Dies liegt an Anzeichen dafür, dass die Inflation schneller nachlassen könnte als bislang angenommen, während das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone schwach bleibt. Frühindikatoren signalisieren sogar eine einsetzende Talfahrt.