Die Wirtschaft der Euro-Zone könnte aus Sicht von Spaniens Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos beim Wachstum enttäuschen. Im vierten Quartal war die 20-Länder-Gemeinschaft nur knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. «Die Risiken für das Wachstum sind klar abwärts gerichtet,» sagte de Cos, der Mitglied im EZB-Rat ist, der über die Zinsen im Euroraum entscheidet, am Dienstag auf einer Veranstaltung in Madrid. Für die Inflation hielten sich die Risiken allerdings die Waage. Im vierten Quartal hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Euro-Zone stagniert, nachdem es im Sommerquartal noch um 0,1 Prozent geschrumpft war. Für das erste Jahresviertel 2024 rechnen die Volkswirte der Europäischen Zentralbank (EZB) bislang mit einem geringem Wachstum.