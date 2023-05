Zu Beginn der Zinsanhebungen seien die Finanzierungsbedingungen noch grosszügig gewesen, sagte Spaniens Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Madrid. "Nun, da sie sich verschärft haben, schwindet eindeutig der Bedarf an weiteren Zinserhöhungen," sagte das EZB-Ratsmitglied. "Wir sind eindeutig näher am Ende dieses Zyklus", fügte de Cos hinzu.