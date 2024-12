Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf hohe Zölle auch auf Importe aus Europa angedroht. Dadurch würden europäische Waren in den Vereinigten Staaten teurer. Wird der Euro zugleich billiger, könnte der negative Effekt eingegrenzt werden. Auf der anderen Seite dürfte ein schwächerer Euro die Inflation in die Höhe treiben, da Importe in die Währungsunion teurer würden, warnte Wunsch zugleich.