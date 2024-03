«Europa könnte die Zinsen früher senken als die USA», sagte der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) der «Kronen Zeitung» in einem am Samstag veröffentlichten Interview. «In Europa wächst die Wirtschaft langsamer als in den USA. Dadurch könnte es sein, dass sich die Preisentwicklung bei uns stärker abschwächt.»