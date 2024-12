Angesichts des hohen Masses an Unsicherheit «müssen wir wachsam und vorsichtig sein», sagte Zyperns Notenbankchef in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. «Ausserdem wollen wir die Märkte nicht überraschen und die falschen Signale geben. Daher bin ich der Meinung, dass kleinere Zinsanpassungen angemessener sind.»