Villeroy wies am Freitag in einem Interview in französischen Regionalzeitungen angesichts der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump auf die Gefahr eines sich zuspitzenden globalen Handelskonflikts hin. «Unglücklicherweise besteht das Risiko eines Handelskrieges, aber ein Währungskrieg wäre eine Situation, in der jedes Land aktiv seine Zinsen einsetzt, um zu versuchen, einen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen.» An diesem Punkt befinde man sich aber jetzt nicht. «Die gegenwärtigen Kursbewegungen spiegeln mehr eine Revision der wirtschaftlichen Prognosen wider.»