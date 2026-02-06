Der Euro-Dollar-Wechselkurs sei eine der Variablen, die die Währungshüter der EZB stets im Auge hielten. «Eine der wichtigen Variablen, die wir beobachten, aber nur eine der ⁠Variablen», sagte der Chef der Österreichischen Nationalbank (OeNB). Der EZB-Rat hat sich nach den Worten seiner Präsidentin Christine Lagarde mit der Aufwertung des Euro beschäftigt. ​Man sei sich bewusst, dass der Wechselkurs sowohl für ‌die Wachstums- als auch für die ‍Inflationsaussichten wichtig sei, sagte sie nach dem Leitzinsbeschluss vom Donnerstag. Dabei beliess die ​Zentralbank den geldpolitischen Schlüsselsatz bei 2,0 Prozent.