Die EZB hatte Mitte Juni die Zinssätze das achte Mal in Folge angehoben auf den höchsten Stand seit 22 Jahren. Zudem stellte EZB-Präsidentin Christine Lagarde für Juli eine weitere Erhöhung in Aussicht. Laut den jüngsten Prognosen der EZB-Volkswirte wird die Inflation voraussichtlich bis Ende 2025 über der von der Notenbank angestrebten Zielmarke von zwei Prozent liegen. Allerdings müssen die Währungshüter aufpassen, dass sie die Konjunktur nicht komplett abwürgen. In Deutschland, der grössten Volkswirtschaft der Euro-Zone, hat sich die Stimmung in der Wirtschaft zuletzt deutlich verschlechtert. Volkswirte warnen vor einer längeren Rezession.