Von einer Zinssenkung bereits auf der kommenden Geldpolitik-Sitzung der Euro-Notenbank im Juli geht der Währungshüter aber nicht aus, wie er am Donnerstag auf einer online übertragenen Konferenz in der slowakischen Hauptstadt Bratislava sagte. «Ich denke, wir könnten in diesem Jahr eine weitere Zinssenkung erwarten,» sagte er. Die Europäische Zentralbank hatte Anfang Juni die Kurswende vollzogen und erstmals seit 2019 wieder die Zinsen nach unten gesetzt.