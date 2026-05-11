In einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) vom Montag sagte ‌Österreichs EZB-Ratsmitglied Martin ​Kocher, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ‌⁠ihre Leitzinsen bald anpassen muss, ⁠falls sich der Inflationsausblick nicht spürbar ‌aufhellt. Es sei nicht sinnvoll, sich ‌fünf Wochen vor der anstehenden geldpolitischen Entscheidung festzulegen, fügte ​Kocher hinzu.