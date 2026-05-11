In einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) vom Montag sagte Österreichs EZB-Ratsmitglied Martin Kocher, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen bald anpassen muss, falls sich der Inflationsausblick nicht spürbar aufhellt. Es sei nicht sinnvoll, sich fünf Wochen vor der anstehenden geldpolitischen Entscheidung festzulegen, fügte Kocher hinzu.
«Wenn sich die Lage allerdings nicht deutlich verbessert, wird an einem Zinsschritt in der nächsten Zeit kein Weg vorbeiführen», sagte Kocher dem Blatt.
(Reuters)