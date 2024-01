Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Portugals Notenbankchef Mario Centeno ihre Leitzinsen früher senken als zuletzt gedacht. Die EZB sollte mit ihrer Entscheidung nicht bis Mai warten, da es keine Anzeichen für zusätzlichen Inflationsdruck gebe, sagte das EZB-Ratsmitglied am Dienstag in einem Interview mit Econostream Media. Er gehe davon aus, dass die Zentralbank «im nächsten Quartal» bestätigen werde, dass die Inflation auf dem Weg sei, auf das mittelfristige Ziel von zwei Prozent zu fallen. Die Inflationsrate von 2,9 Prozent in der Eurozone im Dezember sei eine «gute Nachricht», denn sie sei «geringer als vom Markt erwartet und weniger als die in den Prognosen berücksichtigten Basiseffekte».