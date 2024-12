Vor einer zu starken Senkung sollte sie sich jedoch in Acht nehmen, mahnt der Bundesbankpräsident. Da sich die Teuerung im Euroraum weitgehend wie erwartet verlangsame, «sollten sich die Zinsen langsam und in einem angemessenen Tempo dem neutralen Bereich annähern«, sagte er am Mittwoch in Luxemburg. Es gebe keinen Grund, »zu hastig» zu handeln.