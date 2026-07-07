Trotz der Entspannung im Iran-Konflikt bleiben die Aussichten für die Wirtschaft der Euro-Zone laut EZB-Ratsmitglied Fabio Panetta fragil. ‌Die ⁠Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran könnten zwar zu niedrigeren Energiepreisen ⁠führen, als von der EZB in ihren Basisprojektionen vom Juni angenommen, sagte der ‌italienische Notenbankchef am Dienstag auf einer Forschungskonferenz in ‌Rom. Doch gebe es Aufwärtsrisiken für ​die Inflation, ebenso wie Abwärtsrisiken für das Wachstum. Dies erfordere eine ständige Beobachtung der geopolitischen Entwicklungen, der Energiemärkte, der Lieferketten, der Löhne und der Inflationserwartungen: «Zudem darf sich die Geldpolitik nicht auf einen ‌vorgegebenen Pfad festlegen», betonte Panetta.