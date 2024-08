Weitere Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) sind aus Sicht von Finnlands Notenbankchef Olli Rehn keine ausgemachte Sache. Bedingung dafür sei mehr Zuversicht in den Abwärtstrend bei der Inflation, führte Finnlands Notenbankchef Olli Rehn am Mittwoch in einer Rede aus. Dann könnten weitere Zinsschritte nach unten erfolgen. Zinsenkungen würden eine Erholung der Wirtschaft in der Euro-Zone unterstützen. Dies gelte insbesondere für das fragile Wachstum in der Industrie und die bislang verhaltenen Investitionen.