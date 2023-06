Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte im vergangenen Sommer mit der Straffungsserie begonnen und vorige Woche den achten Schritt in Folge vollzogen. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit bei 3,50 Prozent - das höchste Niveau seit 22 Jahren. Für Juli stellte Lagarde einen nächsten Schritt in Aussicht. Die jüngsten Wirtschaftsprognosen der EZB-Volkswirte sehen für 2025 noch eine Teuerungsrate von 2,2 Prozent vor. Damit würde das Ziel der Zentralbank einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent noch verfehlt. Lagarde hat diese Aussicht als nicht zufriedenstellend bezeichnet.