In den vergangenen Monaten hat Trump ‌immer wieder gegen Fed-Chef Jerome Powell ⁠geschossen, dessen Rauswurf in den ‌Raum gestellt und sehr deutliche Zinssenkungen gefordert. Die Fed ist in ihren ‍Entscheidungen unabhängig. Powells Amtszeit läuft im Mai aus. Als Favoriten auf seine Nachfolge gelten ​der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh und der ‍Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett.