«Diese zuletzt in den Börsenkursen enthaltene Lockerung stimmt nicht mit der Ausrichtung überein, die angemessen ist, um die Inflation zurück zur Zielmarke zu bewegen», sagte Vasle. Am Finanzmarkt wird aktuell spekuliert, dass die EZB nach zehn Zinsanhebungen in Serie im laufenden Jahr bereits im März 2024 erstmals die Schlüsselsätze wieder herabsenken könnte. Für die April-Sitzung 2024 ist ein Schritt nach unten bereits vollständig in den Kursen enthalten. Insgesamt wird für das nächste Jahr aktuell an der Börse erwartet, dass der Einlagensatz bis zum Jahresende auf 2,5 Prozent sinken wird. Aktuell liegt der Satz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, bei 4,00 Prozent.