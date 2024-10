Die Erwartungen an eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche sind von nahezu null nach der Sitzung im September auf nahezu sicher in den letzten Wochen gestiegen. Die Daten zeigen, dass die Inflation zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren unter 2% liegt, und die Umfragen deuten auf eine Verschlechterung der Wirtschaftstätigkeit hin.