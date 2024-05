Wenn die Verzögerungen und oder die Unterschiede zu gross seien, könne und solle Europa die Inkraftsetzung der Vorschriften verschieben, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Paris. Europa könne dann auch «einige Bestimmungen anpassen, insbesondere diejenigen, die die Marktrisiken betreffen». Unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisiert schon seit längerem, dass US-Banken die sogenannten Basel-III-Eigenkapitalregeln nicht anwenden würden, was zu Wettbewerbsnachteilen für die europäischen Institute führe.