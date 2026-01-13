Der Chef der US-Notenbank sei ein Muster an ​Integrität und habe seine Unterstützung, ‌sagte Villeroy am Montag ‌in einer Neujahrsansprache an den französischen Bankensektor. «Was die Fed betrifft, möchte ich laut und deutlich meine volle Solidarität und meine Bewunderung für Jay ⁠Powell bekräftigen, ein Vorbild an Integrität und Engagement für das Gemeinwohl», sagte Villeroy, der zum EZB-Rat ​gehört, dem obersten Beschlussorgan der Europäischen ‌Zentralbank.