Nach der Geschwindigkeit gefragt, mit der die EZB nach der ersten Zinssenkung weitere Schritte nach unten gehen könnte, sagte er: «Wir werden uns weiterhin von den Daten leiten lassen.» Einen neuen Zinsausblick - in der Fachwelt «Forward Guidance» genannt - sollte es dem Gouverneur der Banque de France zufolge nicht geben. Am Donnerstag hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einer Anhörung im EU-Parlament vor einer überhasteten Zinssenkung gewarnt. Das könnte zu einer länger anhaltenden Inflation führen und die Währungshüter dazu zwingen, die Geldpolitik erneut zu straffen, sagte sie.