⁠Der Nahostkrieg wird die EZB nach Ansicht des französischen Notenbankchefs Francois ⁠Villeroy de Galhau vorerst nicht aus der Reserve locken. Das EZB-Ratsmitglied erklärte am Donnerstag, er ‌sehe trotz des anhaltenden Konflikts keinen Grund für ‌eine Zinserhöhung durch die EZB und ​die Finanzstabilität sei derzeit nicht gefährdet. Wir werden die nächsten Sitzungen abwarten, aber im Moment sehe ich keinen Grund«, sagte er in einem Interview mit dem französischen Radiosender France Inter. Er fügte hinzu, der Konflikt ‌könne zwar die Inflation ankurbeln und das Wachstum dämpfen, das genaue Verhältnis hänge jedoch von der Dauer der Situation ab.