«Wir haben jetzt die glaubwürdige Aussicht, dass die Inflation im Jahr 2025 auf zwei Prozent zurückkehren wird», sagte der niederländische Notenbankchef am Sonntag dem Fernsehsender Buitenhof. «Der einzige Teil, der noch fehlt, ist die Überzeugung, dass sich das Lohnwachstum an die niedrigere Inflation anpassen wird.» Sobald dieses Puzzleteil an seinem Platz angekommen sei, «können wir die Zinssätze ein wenig senken».