Grundsätzlich ‌sei ⁠er nicht dafür, die Mindestreserveanforderung anzuheben, sagte das EZB-Ratsmitglied dem «Handelsblatt». ⁠Dabei handelt es sich um die Einlagen, die Banken als Puffer ‌unverzinst bei der Zentralbank halten müssen. In ‌Kombination mit einer fehlenden ​Verzinsung komme eine Erhöhung einer Form der Besteuerung gleich, erklärte Wunsch. Er befürchtet, die EZB könnte den Eindruck erwecken, fiskalische Macht gegen Banken einzusetzen. Die Europäische Zentralbank (EZB) ‌prüft Insidern zufolge mehrere Optionen, um ihre finanziellen Verluste einzudämmen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bestätigte nach dem Zinsentscheid am Donnerstag, ​dass die Währungshüter eine Anhebung der Mindestreserveanforderungen erörtern werden. ​Das Thema sei aber ​auf der jüngsten Ratssitzung nicht besprochen worden.