"Ein viel späterer Höhepunkt der Kerninflation ist der Katalysator für weitere EZB-Erhöhungen in den kommenden Monaten", so Ökonomen von Morgan Stanley unter der Leitung von Jens Eisenschmidt am Freitag in einer Kundenmitteilung. "Unser neuer Inflationspfad sieht die EZB auf der Mai-Sitzung mit einer steigenden Kerninflation konfrontiert."