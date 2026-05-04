Die EZB hatte ihre Zinsen zuletzt nicht angetastet. Der für die Geldpolitik massgebliche Einlagensatz liegt derzeit bei 2,0 Prozent. Die Inflation im Euroraum war im April jedoch auf ‌drei Prozent gestiegen und liegt damit klar über der Marke von zwei Prozent, die die EZB mittelfristig als ideal für die Konjunktur im Euroraum sieht. Kazimir ​zufolge sind weitere Anstiege wahrscheinlich. Die Notenbank warte auf ​weitere Daten, um die genauen wirtschaftlichen Auswirkungen ​zu verstehen. Die EZB-Prognosen im Juni würden mehr Aufschluss darüber geben, was dies für die ‌Geldpolitik bedeute. Kazimir warnte zudem die Regierungen der Euro-Länder davor, mit schlecht konzipierten fiskalischen Massnahmen «das Inflationsfeuer weiter anzufachen».