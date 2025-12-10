Ähnlich äusserte sich EZB-Ratsmitglied Gediminas Simkus. «Wir haben eine Inflationsrate, die mittelfristig mehr oder weniger nahe am Ziel von zwei Prozent liegt», sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg. «Das spricht dafür, dass eine Zinsänderung nicht nötig ist - nicht nur bei der nächsten Sitzung im Dezember, sondern auch bei weiteren Sitzungen.»