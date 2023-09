Sollte der am Finanzmarkt derzeit massgebliche Leitzins, der sogenannte Einlagensatz, am Donnerstag erneut um einen viertel Prozentpunkt angehoben werden, würde er auf 4,00 Prozent steigen. Das wäre das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Eine Aufwärtsrevision der von den EZB-Fachleuten erwarteten Inflationszahl für 2024 wäre Wasser auf die Mühlen der sogenannten Falken, also der Befürworter einer weiteren Zinserhöhung. Denn die Zahl dürfte so interpretiert werden, dass sich der Preisdruck als zäher erweisen könnte, als die Währungshüter zunächst gedacht hatten. Am Geldmarkt wird es mittlerweile für eher wahrscheinlich gehalten, dass der EZB-Rat am Donnerstag eine weitere geldpolitische Straffung vornimmt als dass er eine Pause einlegt.