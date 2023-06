Die Reputations-, Rechts-, und Finanzrisiken, die mit Aktivitäten dort und in Belarus verbunden seien, hätten zugenommen, erklärte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an Mitglieder des EU-Parlaments. Von der EZB beaufsichtigte Institute hätten zwar ihre Engagements dort verringert. Dennoch habe er wiederholt und öffentlich seine Besorgnis über die enttäuschend langsamen Fortschritte der Banken bei der Verringerung der Risiken geäussert, die sich aus Geschäften in Russland ergeben.