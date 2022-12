Die Börsen in Asien fielen zum Start der neuen Woche. Druck auf die Aktienmärkte in China bringen die wachsenden Probleme, die Corona-Ausbrüche verursachen. Damit schwindet der Optimismus, der mit Pekings Abrücken von der Null-Covid-Politik verbunden war. Der Handel in Tokio litt unter Berichten, dass die Bank of Japan einer geldpolitischen Wende ins Falkenlager näher rückt.