Sie soll die öffentlich bekannten Metriken ergänzen, die ähnliches leisten sollen — etwa die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) —, die aber in den Krisensituationen in diesem Jahr offenbar nicht ausreichten. Die LCR setzt die hochwertigen liquiden Mittel einer Bank ins Verhältnis zu den Abflüssen, die in einem 30-tägigen Stressszenario zu erwarten sind. Die europäischen Banken müssen diese Quote über 100 Prozent halten. Grössere Häuser veröffentlichen die Zahl in der Regel vierteljährlich.